Mit “Papillon” meißelte Klaudia Gawlas 2013 ihren Platz in die Top Riege der Techno Welt. Knapp 2 Jahrzehnte lang folgt die Vollblutmusikerin mittlerweile unablässig ihrer Leidenschaft, headlined weltweit Events, scharrt immer neue Fans um sich und führt Top-DJ Listen an. Und dadurch passt diese Powerfrau auch perfekt zu SUB ZERO Reutlingen.

Unterstützung bekommt sie an diesem Abend von unserem alten Sub Zero Haudegen NICOLA SEPTEM, der in gewohnter Manier seinen visionären Techno zum Besten geben wird.

Für Sub Zero gehen wir dieses Mal mit JULIAN KÖNIG & FAIRYTALE an den Start. Unsere Jungs wissen was sie tun und werden auch natürlich mit ihren technoiden Klängen verwöhnen.

Sei also dabei wenn wieder 100% Techno nach Reutlingen kommt.