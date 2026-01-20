Klaus Birk: Adam, Eva und der Trumptower!

Klaus Birk steht seit 30 Jahren als Solist auf der Kabarett-Bühne, ist eben-so lange Autor von 'Hannes und der Bürgermeister', hat für mehrere hun-dert Fernseh- und Radiosendungen ge-schrieben und darin mitwirkt.

Anlass genug die besten Szenen in ei-nem Programm zu vereinen. Ange-rei-chert durch aktuelle Seiten-küsse, erzählt Birk von Fans, Kritikern, Elefanten auf der Autobahn, lachenden Papageien am Stadion und sprechen-den Affen in USA.

Birk berichtet vom Trumptower, Stuttgart 21, von Adam & Eva bis zum Aussterben der Schwaben in deutschen Landen, von Eidechsen, Fleder-mäusen und Juchtenkäfern in unserer geliebten Landeshauptstadt.

Birk nimmt sich Zeit, die Ihre, hält sich den Spiegel vor, in der Hoffnung, dass der Bauch noch in den Spiegel passt. Und er redet über zwischenmensch-liche Entziehungen und die große Liebe auf dem Weg ins Glück.

Er schmunzelt über Tunnelfraß im Untergrund, bewundert die Gesundheit der Reformen, staunt über global pupsende Kühe am Ganges und den Hagelflieger über Stuttgart.