Klaus Birk - Andreas Müller HomeLändZack!

Sie kennen sich, sie schätzen sich und sie verstehen sich. Klaus Birk und Andreas Müller haben die unfassbare Sprachbarriere zwischen Badisch und Schwäbisch überwinden können.

Der Schwabe Birk (Kabarett-Großmeister aus Tübingen) undder Badener Müller (Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden) wollen das schier unmögliche schaffen. Zusammen auftreten.

Ein Greif und ein Hirsch (sh.Landeswappen) Mit ihrem neuen Programm „HomeLändZack“ werden Sie erklären,

dass die Welt nicht größer ist als THE LÄND, aber THE LÄND auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitätsbewältigung durchaus sinnstiftend ist, ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt, wenn dann nur mit Korn nach vorn. HomeLändZack! Wir regen uns nicht auf, nur an.