Klaus Birk - Best of Birk

Birk spielt sein Bestes, angereichert durch aktuelle Seitenküsse. Er zeigt Szenen aus seinen Bühnen- Radio- und TV-Programmen. Politisch, alltäglich, beziehungsweise und phantastisch.

Es wird polit-geschmunzelt über Stuttgart, den Ministerpräsidenten und sein Dream Team, über Tunnelfraß im Untergrund, die Gesundheit der Reformen, über global pupsende Kühe am Ganges und über den feinen Staub der Umweltplaketten. Birk lässt sich überraschen vom Ölpreis, dem tankenden Inder und dem stahlhungrigen Staudamm-Chinesen. Und Birk erzählt von Elefanten auf der Autobahn, lachenden Kormoranen am Bodensee und sprechenden Affen in Italien. Er erzählt von Traumfrauen und getackerten Laptops. Dabei stellt er fest: Wir können alles, außer was dafür.

www.klausbirk.de