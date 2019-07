Kabarettist Klaus Birk zeigt in "Best of Birk" die besten Szenen seiner Bühnen-, Radio- und TV-Programme. Dabei wird er politisch, alltäglich, beziehungsweise und phantastisch.

Die Veranstaltung findet in einem kostenpflichtigen Bereich der Remstal Gartenschau statt. Beim Kauf der RemstalCard bzw. einer Tageskarte für die Remstal Gartenschau erhalten Sie Zutritt zu diesem Bereich.