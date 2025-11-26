Klaus Birk - Ganz schön schön hier!

Der Birk – Kabarettist, Comedian, Autor – stellt fest: So schön wie hier ist’s nur bei uns.

Geld weg, Autobahnen marode, die Regierung streitet wie eine Reality-WG. Und Donald spielt den „SuperTrump“.

Alles wird schneller – nur der Zug kommt später.

Schon mal einen Kita-Platz beantragt? Bis du den hast, sind deine Kinder Eltern.

Schulen zerfallen, Firmen fliehen, Fachkräfte verduften. Kirchen leeren sich schneller, als du ein Bier exen kannst.

Mieten? Höher als der Mount Everest. Energie so knapp, dass du mit dem Windrad den E-Smart wegblasen musst.

Schimpfen als Volkssport

„Beweg dich, sei sportlich!“ hieß es früher. Heute ist Schimpfen die neue Trendsportart. Macht nicht schlanker, dafür schneller alt.

Jammern, klagen, Angst verbreiten: KI klaut Jobs, die Chinesen kommen! Ab sofort müssen alle Stäbchen essen.

Und die Natur? Hochwasser, Brände, Erdbeben – da wär weniger auch mehr.

Lisa singt traurig:

„Über sieben Brücken wollt ich geh’n – doch keine war am Fluss zu seh’n.“

Und was macht Pit? Sitzt im Park, schlotzt Eis, freut sich über Schmetterlinge. Geht’s noch?

Oder Mike: „Wir sind viel besser schlecht als andere!“ Unsere Schlaglöcher gehören zu Europas Spitzenklasse! Können Kinder bei Regen drin schwimmen lernen.

Und Birk? Erzählt von schönen Erlebnissen, Begegnungen, gegenseitiger Hilfe, Dankbarkeit. Hat der nicht alle Löffel im Schrank? Oder ist er nur zu doof zum Meckern?

Selbst die Landesregierung wirbt: „Schön hier – aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Sogar Außerirdische wurden von ihr eingeladen! („Mission LÄND here“ auf YouTube!) – weil’s hier so schön beim Schaffen ist.

Und Alexis Sorbas ruft lachend:

„He Boss, hast du jemals etwas so herrlich einstürzen sehen?“

Drum: Be happy now.

Denn trotz allem ist es

Ganz schön schön hier!