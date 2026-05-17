Klaus Birk: Ganz schön schön hier!

Der Birk – Kabarettist, Comedian, Autor – stellt fest: So schön wie hier ist’s nur bei uns.

Geld weg, Autobahnen marode, die Regierung streitet wie eine Reality-WG. Und Donald spielt den „SuperTrump“.

Alles wird jetzt schneller – nur der Zug kommt spät.

Schon mal einen Kita-Platz beantragt? Bis du den hast, sind deine Kinder selbst Eltern.

Schulen zerfallen, Firmen fliehen, Fachkräfte verduften. Kirchen leeren sich schneller, als du ein Bier exen kannst.

Mieten? Höher als der Mount Everest. Energie so knapp, dass du mit dem Windrad den E-Smart wegblasen musst.

„Beweg dich, sei sportlich!“ hieß es früher. Heute ist Schimpfen voll der Trendsport. Macht nicht schlanker, nur schneller alt.

Jammern, klagen, Angst verbreiten: KI klaut Jobs, die Chinesen kommen! Ab sofort müssen alle Stäbchen essen.

Und die Natur? Hochwasser, Brände, Erdbeben – da wär weniger auch mehr.

Und Lisa singt traurig:„Über sieben Brücken wollt ich geh’n – doch keine war am Fluss zu seh’n.“

Was macht der Birk?: Erzählt von schönen Erlebnissen, Begegnungen, gegenseitiger Hilfe, Wandel und Dankbarkeit. Hat der nicht alle Löffel im Schrank oder ist er nur zu faul zum Meckern?

Derweil sitzt Thea im Park, schlotzt Eis und freut sich über Schmetterlinge. Geht’s noch?

Und Mike feiert: Wir sind viel besser schlecht als andere! Unsere Schlaglöcher gehören zu Europas Spitzenklasse. Super, können Kinder bei Regen endlich drin schwimmen lernen.

Selbst die Landesregierung ist gut drauf und wirbt: „Nett hier – aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Sogar Außerirdische werden eingeladen! („Mission LÄND here“ auf YouTube!) – weil’s hier so schön beim Schaffen ist und es nirgendwo mehr Urlaub gibt.

Und Alexis Sorbas ruft lachend:„He Boss, hast du jemals etwas so herrlich einstürzen sehen?“

Drum: Be happy now.

Denn vieles ist „Ganz schön schön hier!“ Und überhaupt „So schön wie hier ist’s nur bei Euch!“