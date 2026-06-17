Klaus Birk - Liebe Dich oder du kannst mich mal gern haben!

In Birks neuem Programm geht es um die Liebe. Deine, meine, unsere. „Magst Du mich lieben? Und wenn ja, was willst Du dafür?“ Birk mag Schwaben und Menschen, Wähler und Gewählte, bewundert Stadt und Land, freut sich über die Qual der Wahl und singt ein fröhlich Lied den Pfeiffen und Pfaffen. Er lässt die Liebe an der langen Leine laufen und führt seinen Hund gassi. Dabei küsst er die Krise, liebt den Benzinpreis und hat die Kanzlerin zum Fressen gern. Birk redet von Sehnsucht, Zuneigung und Wanderhasen, umarmt sich und kann sich mal gern haben.