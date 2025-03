Veranstalter: Verein der Freunde des Lions Clubs Kornwestheim e. V.

Benefizveranstaltung. Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen in Kornwestheim zugute.

Klaus Birk nimmt sich Zeit – die des Publikums. Er redet über zwischenmenschliche „Entziehungen“ und über die große Liebe auf dem Weg ins Glück. Er erzählt von Fans, unsichtbaren Gorillas, berichtet vom Trump Tower und Stuttgart 21, von Adam und Eva bis hin zum Aussterben der Schwaben in deutschen Landen. Und er stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll mit uns, dem Planeten und der Fußballnationalmannschaft. Klaus Birk blickt auf eine 30-jährige Karriere als renommierter Kabarett-Solist zurück, in der er in mehr als 400 Fernseh- und über 1000 Radiosendungen aufgetreten ist. In seinemProgramm präsentiert er die Höhepunkte aus seinen erfolgreichen Bühnen-, Radio- und Fernsehshows, gewürzt mit aktuellen Bezügen. Es wird geschmunzelt, gelästert, gefrotzelt und vor allem herzlich gelacht.

Dauer: ca. 2 Stunden (inkl. Pause).