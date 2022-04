Klaus Birk - Oh Heimatländ!

Diesmal widmet sich der Kabarettist, Autor der Mäulesmühle (Hannes & der Bürgermeister), Kolumnist und Schreiber unzähliger TV- und Radio-Szenen, dem Wunder des Südens.

Es ist Frühjahr in the Städt, Love isch in se är und der Birk kommt ins Renitenz und singt: Kein Heimatländ in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit!

Zwar wurde manche Lichtgestalt zum Leuchter am Arm der Geschichte, doch der Birk lässt sich weder die Hoffnung noch die Freude nehmen, er liest, erzählt, spielt, berichtet, fröhlich, bedenklich und besinnlich.

Auch wenn er weiß: Ist das Leben noch so schwer, kommt irgendwo ein Seckel her. So freut er sich dennoch über "the Länd" in the wörld of green, ist fasziniert vom Digital der Ahnungslosen, vom Bienenwohl und Apfelglück, von Freundschaft in Zeiten der Krone und von der Liebe, die mit Abstand das Schönste ist?

Und so wirbt er mit allen gemeinsam: Kommet zu Hauff, oh kommet! Es isch echt der volle Fun to live in the Länd of Baden-Schwaben-Berg, se Länd of Pöts and Sinkers - of se Dichter und Denker, of Schillermän änd Hölderländ, of Käbbler, OneStone änd se Hesse.

So höret Völker die Signale: Kommet in The Länd - mir brauchen you! Oh kommet ihr Schaffer-, Lover- und -innen, kommet. Kommet to se Birk and to se Promis Länd. Kommet to se Renitenz.