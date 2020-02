Klaus Brandl & Curley Kauper

Klaus Brandl, der Nürnberger Gitarrist, Komponist und Sänger in „the sadest band in town“ ist längst eine Institution geworden. Weit über Nürnberg und das Umland hinaus ist seine nicht nur auf Blues fixierte Musik ein Markenzeichen für das Genre.

Der Entertainer mit Hang zum „Undertaker“ stellt seine letzte CD „Diamonds from Dust“ vor. Neben bittersüßen Balladen, virtuosem Fingerpicking - Instrumentals ist auch erdiger back to the roots – Blues im Programm. Weiterhin wird Brandl einige Kostproben seiner nächsten CD (Arbeitstitel „Cancelled Happy Ends“) auf der Setliste haben.

Seine unerschöpfliche Spielfreude und das umfangreiche, abwechslungsreiche Programm sind stets ein Garant für unvergessliche Abende.

2014 erhielt Brandl zusammen mit dem weltweit bekannten Jazz - Drummer Wolfgang Haffner den Kulturpreis der Stadt Nürnberg,

Begleitet wird Brandl von seinem Lieblings-Harmonikaspieler und einem der besten Blues-Rock- Sänger Curley Kauper, der schon mit vielen Legenden des Blues und Rock (Alexis Korner, Noel Redding, Memphis Slim, Louisiana Red u.v.m.) auf der Bühne stand.