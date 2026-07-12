Klaus Graf - Christoph Neuhaus

Wenn sich vier der profiliertesten Köpfe der süddeutschen Jazzszene zusammentun, ist das Ergebnis mehr als nur ein Konzert – es ist eine Lehrstunde in Sachen Spielfreude und rhythmischer Präzision.

Das Quartett um den Saxophonisten Klaus Graf, Professor in Nürnberg und langjähriges Mitglied der SWR Big Band, und den Gitarristen Christoph Neuhaus, Dozent an der Musikhochschule Stuttgart, vereint zwei Generationen herausragender Musiker, die beide mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg (1991/2021) ausgezeichnet wurden. Gemeinsam mit ihren hochkarätigen, im JAK bereits aus anderen Formationen bekannten Kollegen Thomas Bauser, der seit vielen Jahren als authentischer Hammond Spieler ein Begriff ist und dem vielseitigen Studio-, Theater- und Live-Musiker Johann Polzer am Schlagzeug verschreiben sie sich voll und ganz der Groove Music.

Das Programm der Band ist eine energetische Hommage an den Jazz-Funk. Neben raffinierten Eigenkompositionen interpretiert das Quartett Werke von stilprägenden Musikern wie John Scofield, Joe Sample, Jeff Lorber oder Sting. Dabei verschmelzen technische Brillanz und tiefes rhythmisches Verständnis zu einem dichten, packenden Sound, der die Brücke zwischen intellektuellem Anspruch und mitreißender Energie schlägt.

Ein Muss für alle, die modernen Jazz mit Seele und unaufhaltsamem Drive erleben wollen.