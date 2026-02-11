Klaus Graf Jazz Quartett

Nach jahrelanger Tätigkeit als Sideman in den verschiedensten nationalen und internationalen Jazzformationen gründete der Altsaxophonist Klaus Graf in 2001 sein erstes eigenes Quartett.

Die Musik besteht aus ausgewählten Kompositionen von Duke Ellington und Cannonball Adderley, zum großen Teil jedoch aus Kompositionen des Bandleaders, die eigens für das Konzept des Quartetts geschrieben wurden: Jazz mit souligem Charakter, melodiebezogene und Groove betonte Musik für Bauch und Kopf, musikalisch verarbeitete Ereignisse und bleibende Eindrücke von mehreren Konzertreisen.

Im Februar 2017, im Februar 2020 und im Oktober 2022 absolvierte das Klaus Graf Quartett auf Einladung des Goethe-Instituts und mit Unterstützung des Baden-Württembergischen Jazzverbandes jeweils eine 2-wöchige Indien-Konzerttournee und wurde von der indischen Presse als „German Jazzsensation“ gefeiert. Nach 2 Studioalben aus den Jahren 2001 und 2006 entstand 2020 ein Livealbum von der zweiten Indien Konzertreise des Quartetts mit Aufnahmen eines Konzertmitschnitts vom Jazzclub Piano Man in Delhi.

25 Jahre Klaus Graf Quartett und 25 Jahre Kulturveranstaltungen mit dem Alten Rathaus Schöckingen, das wird mit einem Jubiläumskonzert gefeiert!

Es spielen: Altsaxophon - Klaus Graf (Stuttgart); Piano - Volker Engelberth (Köln); Drums - Meinhard Obi Jenne (Stuttgart);

Bass - Axel Kühn (Stuttgart)