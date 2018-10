Klaus Graf Nue Quartett

× Erweitern Micha Brem

The Music of Duke Ellington & Billy Strayhorn

Seit 2002 ist der in Lauffen a.N. geborene Klaus Graf als Professor für Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik in Nürnberg tätig. Er spielte mit Al Jarreau, Chaka Khan, Phil Collins, Phil Woods, Bob Mintzer, Clark Terry u.v.a.

Die Nürnberger Jazzszene ist seit vielen Jahren ein großartiger Nährboden für hervorragende junge Jazzmusiker. Julian Fau (drums), Max Leiß (Kontrabass) und Andreas Feith (Piano) sorgen als Jazztrio nicht nur auf der Nürnberger Jazzszene für große Aufmerksamkeit. Auszeichnungen mit diversen Jazzpreisen und zahlreiche Engagements mit Solisten aus Berlin, Köln, München, Stuttgart, ect. belegen die große Klasse und Vielfalt dieses Trios.

Mit Klaus Graf als Solisten kommen speziell arrangierte Stücke der kongenialen Komponisten Duke Ellington und Billy Strayhorn zu Gehör.

Klaus Graf /// Altsaxophon

Andreas Feith /// Piano

Julian Fau /// Schlagzeug

Max Leis /// Bass