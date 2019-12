Klaus Graf Quartett

Nach jahrelanger Tätigkeit als Sideman in den verschiedensten nationalen und internationalen Jazzformationen gründete der Altsaxophonist Klaus Graf 2001 sein erstes eigenes Quartett. Die Mitglieder des Klaus Graf Jazzquartetts sind international anerkannte Jazzsolisten und ständig als Begleitmusiker für die verschiedensten Jazzstars tätig.

Die Musik des Quartetts besteht zum großen Teil aus den Kompositionen des Bandleaders und aus der Musik des stilprägenden Altsaxophonisten Cannonball Adderley.

2002 entstand die erste CD "Changes in life". 2007 wurde die zweite CD "Moving On" mit Arrangements und Eigenkompositionen produziert. Sammy Nestico, Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur aus Los Angeles und Phil Woods, Altsaxophonlegende aus New York, über die CD "Moving On" des Klaus Graf Quartetts: "I've just finished listening to one of the most musical performances of a lifetime. Encompassing the most exciting and fiery renditions, to a sensitivity seldom heard anywhere. This is a group of four very exceptional performers, headed by one of the world's greatest saxophone players, Klaus Graf." ; "This is a great CD from a great alto player. This is not a jam session band but a working group and it sounds like it. They cut a wide path from Klaus' originals to Eden Ahbez (Nature Boy) Tadd Dameron, (If You Could See Me Now) to Lennon/McCartney (I Feel Fine). The arrangements are well done and the rhythm section swings like hell! Thoroughly enjoyable and a welcome addition to any jazz lover's collection!"

Im Februar 2017 absolvierte das Klaus Graf Jazzquartett mit Unterstützung des Baden Württembergischen Jazzverbandes eine 2-wöchige Indien-Konzertreise durch den Süden des Landes und wurde von der indischen Presse als "German Jazzsensation" gefeiert! Nun folgt im Februar 2020 die zweite Indien-Konzertreise in die nördlichen Landesteile. Vor Beginn der Reise spielt das Klaus Graf Jazzquartett das Tourprogramm exklusiv im BIX Jazzclub.