Der Spaß an handgemachter Musik, die Freude am gemeinsamen Musizieren und das fast schon blinde Verständnis der Musiker untereinander bilden die Grundlagen der „Klaus Major Heuser Band“.

Das Repertoire der Band beinhaltet fast ausschließlich Kompositionen Heusers:

Blues, gefühlvolle Balladen, ein Hauch von Country, ebenso Elemente des Jazz, der American Folk Musik und natürlich Rock.Die Band will mit ihrer Musik Atmosphäre schaffen, Spannung erzeugen, im richtigen Moment den Ton erklingen lassen, der eine Gänsehaut erzeugt, oder eine musikalische Explosion hervorrufen, die das Publikum von den Stühlen reißt.Klaus „Major“ Heuser hat als BAP-Gitarrist mit seinem unverwechselbaren Stil deutsche Rockgeschichte geschrieben. Als Komponist zeichnet er sich für die erfolgreichsten Hits und Alben der Band verantwortlich. Seine besondere Virtuosität macht ihn bis heute zu einem der bekanntesten und beliebtesten deutschen Gitarristen. Er weiß, wie man einen Song arrangiert und instrumental optimal zur Geltung bringt. Gemeinsam mit den exzellenten Musikern der Band und der rauchigen, unter die Haut gehenden Stimme Thomas Heinens begeistert er bei jedem seiner zahlreichen Konzerte das Publikum.Klaus 'Major' Heuser - E-Gitarre, Gesang / Ex-BAP-GitarristThomas Heinen - Gesang, ak. und E-GitarreMatthias Krauss -Keyboard, spielte u.a. mit Jon Lord, The Scorpions, Sally Oldfield, Wolf Maahn, Georg Danzer, Andrea Berg, Kelly FamilyMarcus Rieck - Schlagzeug, studierte bei Keith Copeland Jazz-Schlagzeug an der Hochschule für Musik in Köln, arbeitete u.a. mit Musikern wie Tom Gaebel, Nils Wülker, Silvia Droste, Lyambiko und spielt derzeit u.a. noch im Benjamin Schaefer Trio.Sascha Delbrouck - Bass, studierte an der Musikhochschule Köln und spielte u.a. mit Christopher Cross, Peter Herbolzheimer, Birth Control.