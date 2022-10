Klaus N. Frick und Carsten Schmitt: Wie künstlich ist Intelligenz?

In der Veranstaltungsreihe "Literatur im Kontext" betrachten wir zeitgenössische Literatur aus einer Reutlinger Perspektive.

Während Wissenschaftler, Journalisten und Politiker sich immer intensiver mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigen, ist es für die Science-Fiction nichts Neues. In der Anthologie „Wie künstlich ist Intelligenz?“ werfen neun Autor/innen ganz unterschiedliche Blicke auf künstliche Intelligenzen.

Zu Gast in Reutlingen sind Herausgeber der Anthologie und Chefredakteur der PERRY RHODAN-Serie Klaus N. Frick und Carsten Schmitt, Gewinner des Deutschen Science-Fiction-Preises 2021 in der Kategorie "Kurzgeschichte". Im Gespräch mit Prof. Dr. Jochen Orso von der Hochschule Reutlingen beleuchten sie wie KI den Alltag verändern wird und was Science-Fiction uns darüber jetzt bereits verraten kann.