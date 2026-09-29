× Erweitern Klaus Suk Klaus Suk

60’er, 70’er Rock und Pop

Seit seiner Jugend spielt Klaus Suk in verschiedenen Rock & Blues-Bands den Bass und Gitarre. In Sao Paulo City spielt er in verschiedenen Bars seine Rock & Blues Songs mit der Akustik Gitarre. Seit 1985 lebt er in Grunbach und hat somit im [ zamma ] quasi ein Heimspiel.

Sein Repertoire umfasst Klassiker der 60’er, 70’er Rock- und Popgeschichte von den Beatles, CCR, Rolling Stones bis zu Elvis und vielen anderen. Wir freuen uns auf stimmungsvollen Rock, Blues & Balladen.