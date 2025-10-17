Klaus Wagenleiter ist eine Institution. Und diese steht am Freitag, 17. Oktober, ab 20 Uhr live auf der Bühne von Jazz Heidenheim.

Der Pianist kommt aber nicht solo in die Alte DHBW an der Wilhelmstraße 10. Er spielt im Trio und bringt als Gast die Sängerin Sandie Wollasch mit. Der Name Wagenleiter ist untrennbar verbunden mit der renommierten SWR-Bigband. Der gebürtige Heidenheimer war mehr als 30 Jahre - von 1991 bis 2023 – deren Pianist und zeitweise auch deren musikalischer Leiter. Das musikalische Vokabular des Musikers, Komponisten und Arrangeurs Wagenleiter erstreckt sich auf viele Arten Musik: Klassik, Pop, Schlager, Blasmusik, Jazz und Avantgarde. Wer in diesen Genres sucht, wird den Namen Klaus Wagenleiter finden, seine Referenzliste ist ellenlang. Dabei verbindet für ihn alles eins: „Musik muss berühren“, sagt Wagenleiter, der auch Stars wie Udo Jürgens und Ute Lemper auf deren Tourneen begleitet hat. Auf mehr als 130 Alben ist er inzwischen zu hören. Wagenleiter war und ist zudem ein großer Vermittler von Musik. Von 1998 bis 2021 war der ehemalige Schüler des Hellenstein-Gymnasiums Dozent an der Hochschule der Künste in Bern.

Seine ganze Karriere hindurch hat Wagenleiter gern im kleinen Format des Trios gespielt. Und in solch einem Trio kehrt er nach Heidenheim zurück. Ihn begleiten Sebastian Schuster am Bass und Michael Kersting am Schlagzeug. Es gibt aber noch einen weiteren Gast an diesem Abend: Sandie Wollasch, die laut SWR zu den besten Sängerinnen im Südwesten gehört. Die unverwechselbare Stimme der Trägerin des Musikpreises der Konzertdirektoren kennt man auch aus ihrer Zusammenarbeit mit dem Ulmer Bassisten Helmut Hattler und dessen Formationen. Mit Sandie Wollasch bildet das Trio von Wagenleiter seit Jahren ein hochklassiges Quartett, das zwischen Jazz und Jazz-Pop changiert.