Klaus Wladar: „Recuerdos de la Alhambra - Zauber der klassischen Gitarre”

Feurige spanische Klassiker wie „Asturias“, „Recuerdos de la Alhambra“ und die berühmte „Spanische Romanze“ sind an diesem Abend ebenso zu hören wie argentinische Tangos von Astor Piazzolla und Crossover Hits wie „Mercy Mercy Mercy“ von Joe Zawinul.

Das rockige „Fight“ das einem Videospiel entnommen ist und der Jazzklassiker „Bluesette“ von Toots Thielemans komplettieren dieses abwechslungsreiche Programm.

Das alles präsentiert Klaus Wladar auf seiner klassischen Gitarre, unverstärkt und pur!

Der aus Wien stammende Gitarrist der in der ganzen Welt Konzerte gibt, ist mehrfacher Preisträger internationaler Gitarrenwettbewerbe und unterrichtet am Leopold-Mozart-College of Music der Universität Augsburg eine Gitarrenklasse.

Klaus Wladar führt mit interessanten und amüsanten Anekdoten zur gespielten Musik durch diesen kurzweiligen Abend voller Klangfarben, vielfältiger Rhythmen und spritziger Virtuosität!