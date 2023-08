An Inspiration mangelt es klaus zeh & adeline nicht. Es ist der tiefe Blick in die Welt und in die Nischen der Gesellschaft, der ihre Musik einzigartig macht. Die Lieder und Gedichte aus eigener Feder sprechen für viele, für den Einzelnen und für sich selbst. Durch das gesamte Repertoire zieht sich ein leuchtend roter Faden: Die Zuversicht.

Mit Gitarre, Bodhrán und ihren außergewöhnlichen Stimmen erzeugen sie einen Klang, der unter die Haut geht – klaus zeh & adeline berühren und wühlen auf. Wenn die beiden die Bühne betreten, sind sie ein Ereignis. Ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden.

klaus zeh & adeline haben sich in der Folkszene etabliert! (Teckbote)

Wenn ihre Stimmen verschmelzen, steht die Welt für einen Moment still. (Dave Walsh, Singer-Songwriter)

Das Angebot unserer RätscheGarten Küche wird heute durch Frank Preßmars Foodtruck ergänzt. Dieser hat allerlei dabei – von deftig bis süß.