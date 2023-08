Rudi Dolezal

Das lang erwartete Buch von Dolezal ist endlich fertig. Fünf Jahre hat der Starfilmer, der für Mercury & Queen nicht weniger als 32(!) Musikvideos drehte und dafür mit vielen Preisen (u.a. GRAMMY und MTV-Award) ausgezeichnet wurde, dafür gebraucht. „Ich wollte das Buch über meinen Freund erst dann veröffentlichen, wenn ich wirklich mit jedem Detail zufrieden bin“, so der Autor.

Dolezal wird es jedoch nicht nur „vorlesen“, sondern er zeigt auch unveröffentlichtes, noch nie im TV gesendetes, Filmmaterial von und über Freddie Mercury und beantwortet Fragen des Publikums dazu.

In seinem Buch erzählt er Hintergrundgeschichten über seine berühmten Videodrehs mit Queen, private Geschichten (z.B. warum sich Freddie seine abstehenden Zähne nie von einem Zahnarzt hat richten lassen) – bis zu intimen Kapiteln (Freddies Liebe zu Frauen). Auch „Freddies letzte Worte“ – denn Dolezal führte nicht nur das berühmte, gefilmte „Prostitute-Interview“ (Freddie:„I am just a musical prostitute, dear Rudi!“), das selbst im Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ Eingang fand – sondern er führte auch das letzte Interview, das Mercury gab.

“Das Buch ist keine Biographie, sondern wirklich „nur“ eine Geschichte, ausschließlich Erlebnisse, die ich selbst mit „Fred“ hatte – bei allem was ich in meinem Buch erzähle, war ich dabei.“