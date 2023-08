Intrigen und Mord in alten Zeiten ist das Motto, unter dem die Lesung der „Regio-Gruppe SüdWest des Vereins Homer – Historische Literatur“ steht. Lassen Sie sich entführen in düstere Zeiten voller Verrat, Intrigen und Mord.

Der Bogen spannt sich vom Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit Auszügen aus ihren Romanen erzählen Ihnen drei Autorinnen und ein Autor dramatische und manchmal kriminelle Geschichten, bei denen jedoch auch die Romantik nicht zu kurz kommt. Wir machen Geschichte erlesbar! Moderiert wird die literarische Zeitreise von Jutta Weber-Bock.

Folgen Sie Doris Röckle in das Jahr 1327 an den Bodensee nach Konstanz. Zwei Morde halten die Stadt in Atem und eine frischgebackene Hebamme ermittelt vor mittelalterlicher Kulisse. Begleiten Sie Heidrun Hurst in den Schwarzwald nach Schiltach. Dort geht 1344 der Teufel um und die Kräutersammlerin Johanna und der Flößer Lukas suchen nach der Wahrheit. Reisen Sie mit Walter Laufenberg 1683 nach Wien, wo eine junge Nonne nach dem Vorbild der biblischen Judith Westeuropa vor dem Ansturm des Osmanischen Reiches retten soll. Lassen Sie sich von Jutta Weber-Bock 1821 nach Stuttgart locken, wo ein siebzehnjähriges Mädchen bei einem Maskenball in den Himmel der Liebe tanzt und vergiftet wird.

Musikalische Begleitung: Uwe Dörr am Akkordeon