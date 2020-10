Klaus Graf Nue Quartett

Seit 2002 lehrt Klaus Graf als Professor für Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Die Nürnberger Jazzszene zählt zu den lebendigsten in Deutschland und ist seit vielen Jahren ein großartiger Nährboden für hervorragende junge Jazzmusiker. Julian Fau (drums), Max Leis (Kontrabass) und Andreas Feith (Piano) aus Nürnberg (NUE) sind für viele Jazzsolisten eine Rhythmsection, die in Deutschland für große Aufmerksamkeit sorgt. Mit Klaus Graf als Solist enstand im November 2018 ein CD mit speziell arrangierten Stücken der kongenialen Komponisten Duke Ellington und Billy Strayhorn, die nun live zu Gehör kommen.

Besetzung:

Klaus Graf - Altsaxophon

Andreas Feith - Piano

Max Leis - Bass

Julian Fau - Drums