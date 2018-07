Klavier & Lyrik 2018, 1. Abend

Sehr geehrte Damen und Herren, bereits zum 17. Mal in Folge können wir unsere Internationalen Sommerserenaden Sindelfingen an drei Abenden ankündigen.

Die Mixtur aus gespielter Klaviermusik und gelesener Lyrik hat sich durchaus bewährt. Das Odeon der Sindelfinger Schule für Musik, Theater und Tanz in der Wolboldstraße ist dafür der geeignete Rahmen. In dem architektonisch wie akustisch gleich gelungenen Rundbau mit seiner großen Glasfront ins Freie kommen wir dem Begriff Serenade als einem vorwiegend heiteren Abendereignis durchaus nahe: vorwiegend heiter also, jedoch nicht ohne Tiefgang. Bedeutende Komponistennamen lassen intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen musikalischen Material erwarten. Zu gedanklicher Auseinandersetzung wie zu genussvollem Hören wollen ebenso die lyrischen Produktionen anregen. Ebenso laden wir zur ViertenKlaviernacht ein: In drei Blöcken zu jeweils ca. vierzig Minuten spielen unsere Solisten große Sonaten berühmter Komponisten. Dazwischen findet sich Gelegenheit für gute Gespräche und Erholung bei Getränken und Häppchen. Herzlich laden wir also ein zu den Internationalen Sindelfinger Sommerserenaden und der Vierten Sindelfinger Klaviernacht 2018. Unseren Dank sagen wir dem Amt für Kultur der Stadt Sindelfingen sowie der Musikschule SMTT für tatkräftige Unterstützung. Christoph Ewers und Dieter E. Hülle

Valerio Premuroso hat am Konservatorium „Giuseppe Verdi“ in Mailand Klavier und Komposition studiert. Seine Konzerttätigkeit führte ihn durch Italien, Europa, Südamerika und China. Als Solist arbeitet er unter anderem mit dem Radio-Sinfonieorchester Mailand zusammen. Seit 1984 unterrichtet er am Konservatorium im Mailand. Er arbeitet oft als Juror in internationalen Klavier- und Kammermusikwettbewerben und gibt zudem in seiner Heimat und im Ausland Meisterkurse. 1998 wurde seine Karriere über 10 Jahre durch die Folgen eines schweren Autounfalls unterbrochen. Ernst Konarek absolvierte seine Schauspielausbildung im Max Reinhardt Seminar in Wien. Er arbeitete unter anderem am Staatstheater Braunschweig, im Schauspielhaus Bochum an der Freien Volksbühne Berlin, Frankfurt, am Nationaltheater Mannheim und im Staatstheater Stuttgart. Er wirkte bereits an zahlreichen Spiel- und Fernsehfilmen mit und spricht seit 1970 auch Hörspiele ein.