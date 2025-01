StartseiteFreizeit & KulturVeranstaltungenVeranstaltungskalender

Veranstaltungskalender

Klavier Matinee Peter Rösel

Kultur & Bildung

Bildautor: Koichi Miura

Datum09.02.2025

Uhrzeit11:00 Uhr

VeranstalterKulturring Winterbach

icon.place.eventBürgerhaus Kelter

Ritterstraße 3

73650 Winterbach

Vorverkaufsstelle

VeranstalterModehaus Raithle

icon.place.eventOberdorf 9

73650 Winterbach

Beschreibung

„Meisterwerke der Wiener Klassik“

Programm:

J. Haydn Sonate Es-Dur HobXVI:49

W.A. Mozart Sonate A-Dur KV331

F. Schubert Sonate e-Moll D 566

L.v. Beethoven Sonate D-Dur op.28 (Pastorale)

Karten: 25,00 EUR

Schüler/Studierende: 12,00 EUR

Abendkasse

Peter Rösel

Nach seinem umjubelten Klavierabend im vorigen Jahr beehrt mit Peter Rösel einer der größten und renommiertesten deutschen Pianisten das Bürgerhaus Kelter zum zweiten Mal.

Der gebürtige Dresdner studierte am Moskauer Tschaikowsky‑Konservatorium bei Dmitri Baschkirow und Lew Oborin. In dieser Zeit wurde er nicht nur erster deutscher Preisträger des Tschaikowsky‑Wettbewerbs Moskau und des Klavierwettbewerbs Montreal, sondern sah sich am Anfang einer internationalen Karriere, die ihn bis heute in die großen Musikzentren der Welt führt. So musizierte er mit den New Yorker und Berliner Philharmonikern ebenso wie mit den Orchestern von Los Angeles, Toronto, Baltimore und Montreal, der Sächsischen Staatskapelle und dem Leipziger Gewandhaus.Er arbeitete mit namhaften Dirigentenwie Blomstedt, Dutoit, Haenchen, Harding, Haitink, Herbig, Janowski, Kempe, Kitajenko, Sanderling und Temirkanov.

Allein mit Kurt Masur und dem Gewandhausorchester Leipzig konzertierte er auf internationalen Podien über zweihundertmal. Kurt Masur war es auch, der ihn mit dem 3. Klavierkonzert von Rachmaninow in der Jubiläumssaison zum 150jährigen Bestehen der New Yorker Philharmoniker einlud.

In den letzten Jahren gastierte er verstärkt im asiatischen Raum. Unter anderem gab es in Tokio einen vielbeachteten Zyklus der 32 Beethoven-Sonaten, deren Live-Mitschnitt auf CD bei King Records erschien.

Die Aufnahme der späten Klavierkonzerte Mozarts mit den Dresdner Kapellsolisten, ein weiteres Vorhaben dieser japanischen Firma, wurde inzwischen mit dem Erscheinen der sechsten CD beendet. Im Anschluß daran erfolgte bei Konzerten in der Schweiz der Live-Mitschnitt der fünf Klavierkonzerte von Beethoven an, die ebenfalls vorliegen.

In den vergangenen Jahren folgte der Pianist Einladungen in die Schweiz, nach China, Taiwan und Japan, wo er unter anderem mit den beiden großen Orchestern Tokios - Yomiuri und NHK - und beim Kanazawa-Mozartfestival auftrat. In Peking gab er einen vielbeachteten Abend im Großen Saal des Nationalen Kulturzentrums.

Peter Rösel, Ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, wurde mehrfach ausgezeichnet. Er ist Träger des Schumann-Preises der Stadt Zwickau, des Sächsischen Mozartpreises und für sein langjähriges und herausragendes Schaffen als Pianist erhielt er den »Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden«.