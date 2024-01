Klavier & mehr

Der Pianist Florian Glemser genoss seine musikalische Ausbildung in der Hochbegabtenförderung der Hochschule für Musik Würzburg, der Royal Academy of Music London sowie an der Franz-Liszt-Hochschule für Musik Weimar. Er ist Dozent für Klavier an der Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl.

Bei seinem Konzert wird er von Eric Goitia Schmitt (Flöte) und Isabel Schmitt (Dozentin für Horn an der Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl) begleitet. Es erklingen Werke von Albert Franz Doppler, Cécile Chaminade, Arthur Honegger und Sergei Rachmaninov.

Eintritt frei, Dankeschön gern.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.