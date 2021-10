Biographie als Standortvorteil: In keiner anderen Stadt als in Sindelfingen hätten die Hanke Brothers ihr HEIMSPIEL im Oktober 2020 veranstalten können. Ein Kraftakt mit Unterstützung eines vielköpfigen Helfer-Teams, der ohne das beeindruckende private und kirchliche Netzwerk der Brüder undenkbar gewesen wäre. Die zweite Ausgabe von HEIMSPIEL knüpft daran an – und erweitert gleichzeitig das Programm wie die Auftrittsorte. Denn außer in der Martinskirche werden die Hankes diesmal auch in der Stadthalle und der Versöhnungskirche Sindelfingen spielen:

Freitag, 19. November um 18:00 Uhr & 21:30 Uhr, Versöhnungskirche Sindelfingen

KLAVIER & TUBA – Klassik Groove Poetry

mit Jonathan Hanke (Klavier), Fabian Hanke (Tuba), Maria Lebed (Klavier), Anna van Aken (Sprechkunst), Nico Ellinger (Schlagzeug)

Fabian Hanke, der Jüngste der Brüder, hat sich der Königin aller Blechblasinstrumente verschrieben. Mit ausgewählten Tuba-Klassikern von Barock bis Jazz bringt er eine Menge frischen Wind in die erste Hälfte des Doppelabends.

Als regelrechter Tausendsassa am Klavier bewegt sich Jonathan Hanke zwischen Klassik, Jazz und Komposition. Beim HEIMSPIEL nimmt er das Publikum mit auf einen vielstimmigen Genre-Trip: Improvisationen im klassischen und zeitgenössischen Stil und Klavierwerke von Rameau bis Gershwin stehen ebenso auf dem Programm wie ein Dialog mit der Sprechkünstlerin Anna van Aken.

Und wie es sich für ein zünftiges Tubakonzert gehört, wird in der Spätvorstellung Freibier gereicht ...

Karten-Informationen HEIMSPIEL 2021 Tickets Instrumentalkonzerte: € 15,00, ermäßigt € 10,00 Tickets HANKE BROTHERS IN CONCERT: € 32,00 / € 28,00 / € 24,00, ermäßigt € 10,00 Vorverkauf unter anderem über den i-Punkt Sindelfingen, Tel. 07031-94-325, i-punkt@sindelfingen.de oder über www.hankebrothers.reservix.de Vorverkaufsstart ist am 11. Oktober 2021.