Klavier und Kaffee mit Roland Graner in der Mineraltherme Böblingen

Erleben Sie eine harmonische Auszeit voller Klang, Genuss und Entspannung. Während sanfte Klaviertöne den Raum erfüllen, können Sie in unserem gesunden, mineralreichen Thermalwasser wunderbar zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen.

Im Anschluss rundet ein Besuch in unserem Badebistro Ihr Erlebnis ab. Genießen Sie bei Kaffee und leckerem Kuchen (gegen Bezahlung) den Ausklang eines stimmungsvollen Nachmittags.