Klavier-und Kammermusikklasse von Susanne Götz

Schülerinnen und Schüler von Susanne Götz tragen barocke Kammermusik vor.

Susanne Götz, Cembalistin und Pianistin aus Tübingen, leitet die Tübinger Kammersolisten und ist seit vielen Jahren im süddeutschen Raum mit verschiedenen Ensembles, mit Lesungen namhafter Autoren und mit Crossoverprogrammen zu hören.

In diesem Konzert stellt sie Ihre Schülerinnen und Schüler vor, die als barockes Kammermusikensemble mit den Instrumenten Violine, Flöte, Violoncello und Klavier auftreten. Das Programm präsentiert Werke von Bach, Vivaldi, Corelli und weiteren barocken Meistern.