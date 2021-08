Klavier und Lyrik - 3. Konzert

Die koreanische Pianistin Albertina Eunju Song erhielt ihre Ausbildung in Süd-Korea und an der Musikhochschule Stuttgart. Zusätzliche Impulse erhielt sie durch Kurse bei Karl-Heinz Kämmerling, Bernd Götzke, Andrzej Jasinski und Jura Margulis. Sie erhielt zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben und konnte u.a. durch Auftritte mit den Solisten der Staatskapelle Dresden, dem Leipziger Streichquartett, in der Liederhalle Stuttgart und der Alten Oper Frankfurt auf sich aufmerksam machen. Sie unterrichtet seit 2019 an der SMTT in Sindelfingen.

Robert Arnold stammt aus Leipzig und war in zahlreichen Rollen am Tübinger Zimmertheater, ferner in Augsburg, Zwickau, Bielefeld Brandenburg und Ansbach zu sehen. Hinzu kommen Auftritte in Fernsehfilmen und Arbeiten als Regisseur.