Klavier zu vier Händen

Das italienische Klavierduo ChiaraNicora – Ferdinando Baroffio gibt amSamstag, den 21. November um19.30 Uhr ein Konzert im WasserschlossBad Rappenau. Das Programmmit Werken von Bach, demdiesjährigen Jubilar Ludwig v. Beethoven,

Czerny, Rossini und der KomponistinCecile Chaminade ist zum einen Originalwerken gewidmet, zumanderen Transkriptionen wichtigerWerke der Musikgeschichte für dasKlavier. Die Transkription für vierHände gibt den Hörern die Gelegenheit,große Kompositionen in einemintimeren, aufreizenderen Klang vollerüberraschender Konturen zu genießen.

Chiara Nicora schloss nach dem Studium an der Musikschule ihrer Heimatstadt ihr Klavierstudium am Konservatorium „L. Cherubini„ in Florenz mit Auszeichnung ab.Ihr Studium in den Disziplinen Kunst, Musik und Unterhaltung an der Universität von Bologna beendete sie mit Auszeichnung. Danach besuchte sie verschiedene Meisterkurse für Klavier. Sie tritt sowohl als Pianistin als auch als Cembalistin in Konzerten auf und arbeitet mit verschiedenen Gruppen und Kammerorchestern zusammen.

Ferdinando Baroffio begann sehr jung mit seinem Klavierstudium und erwarb seinen Bachelor-Abschluss am Konservatorium „G. Verdi“ von Mailand unter der Leitung von Lina Bodini Mazza. Danach nahm er an verschiedenen Meisterklassen teil. Als Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe spielt Ferdinando häufig sowohl als Solist als auch in Kammermusikensembles bei zahlreichen italienischen und internationalen Musikfestivals.

Das Konzert wird organisiertvon der Heidelberger KulturvereinigungPiano International e.V. in Zusammenarbeitmit dem KulturamtBad Rappenau und dem IstitutoItalianodi Cultura Stuttgart. Der Eintrittbeträgt 15 Euro. Karten sind über das TicketportalReservix in allen größerenVorverkaufsstellen erhältlich. Es gelten die üblichenHygienemaßnahmen desLandes Baden-Württemberg.