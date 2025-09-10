Klavierabend: Die späten Meisterwerke von Fryderyk Chopin

Musik und Worte

Nachdem er die Musikwelt im Wiener Konzerthaus, in der Zürcher Tonhalle, im Basler Stadtcasino oder im Prager Rudolfinum verzaubert hat, gibt der polnische Pianist Greg Niemczuk nun sein Debüt im Stuttgart. Greg Niemczuk wird sein originelles Programm „Musik und das Wort“ aufführen, bei dem er nicht nur Musik spielt, sondern das Publikum auch in die vorgestellten Werke einführt und es so zum bewussten Zuhören anregt.

In den Worten des Pianisten selbst: “Ich träume schon seit vielen Jahren davon, in Stuttgart aufzutreten. Diese Stadt spielt in der Biografie von Frederic Chopin eine besondere Rolle. Hier machte der junge Komponist auf seinem Weg nach Paris. Hier erfuhr er von dem tragischen Fall des Novemberaufstands. Hier verwandelte sich seine Seele über Nacht in einen großen „Dichter der Töne“, der die bewegendsten Gefühle, die wir alle manchmal empfinden, wiedergibt. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr zum ersten Mal in meinem Leben die Gelegenheit haben werde, Stuttgart zu besuchen und dort Chopin für ein Publikum zu spielen. Ich bin mir sicher, dass der Geist Chopins bei diesem Konzert auf besondere Weise unter uns sein wird“.

Die letzten Jahre von Chopins Leben waren sehr schwierig, dennoch gelang es ihm in dieser Zeit, seine größten Meisterwerke zu schaffen. Greg Niemczuk, der sein künstlerisches Leben fast ausschließlich der Musik von F. Chopin gewidmet hat, wird Chopins Meisterwerke aus den Jahren 1842 - 1847 präsentieren. Der Pianist wird auch über die Musik sprechen, um dem Publikum diese Meisterwerke näher zu bringen und sie besser zu verstehen.

Im ersten Teil des Konzerts hören Sie 3 Mazurkas op. 50 - sehr symbolisch, voller Sehnsucht nach dem Vaterland, 2 Nocturnes op. 55, die die stärksten Gefühle beschreiben: Depression nach dem Tod des engsten Freundes und schöne, erfüllte Liebe, Barcarolle op. 60 - leidenschaftliches und romantisches Liebesduo und Ballade Nr. 4 op. 52 - ein wahres, poetisches Meisterwerk - eine in Tönen geschriebene Geschichte.

Im zweiten Teil wird Greg Niemczuk zwei der größten Meisterwerke von Chopin präsentieren: Polonaise-Fantasie op. 61 und Sonate Nr.3 op. 58. Die Polonaise-Fantasie ist das geheimnisvollste aller Werke Chopins - sie ist sein Testament, eine musikalische Erzählung über sein ganzes Leben. Die Sonate Nr. 3 ist ein ganzes Universum von Musik. In vier Sätzen hat Chopin sein ganzes Ich in jeder Dimension enthalten.

Dies wird kein gewöhnliches Klavierkonzert sein - es wird eine tiefe spirituelle Erfahrung der brillantesten Meisterwerke des Poeten des Klaviers - Frederic Chopin - sein, präsentiert von einem seiner herausragendsten Interpreten.

PROGRAM

Frédéric Chopin

Nocturne f-moll op. 55/1 (1843)

Mazurka G-Dur op. 50/1 (1842)

Mazurka As-Dur op. 50/2 (1842)

Mazurka cis-moll op. 50/3 (1842)

Nocturne Es-Dur op. 55/2 (1843)

Barcarolle Fis-Dur op. 60 (1845–1846)

Ballade Nr. 4 f-moll op. 52 (1842)

***

Polonaise-Fantaisie As-Dur op. 61 (1845–1846)

Sonate h-moll op. 58 (1844)