Klavierabend Dinis Schemann

W. A. Mozart: Sonate F-Dur KV 332

L. v. Beethoven: Sonate cis-Moll 27/2 „Mondscheinsonate“

F. Chopin: Scherzo b-Moll op. 31, Polonaisen und Etüden

Dinis Schemann wurde in der Universitätsstadt Coimbra in Portugal geboren. Dort begann er alsVierjähriger mit dem Klavierspiel. Als er 10 Jahre alt war, zog die Familie nach Deutschland. Dinis Schemann studierte als Jugendlicher bei Prof. Günter Louegk, später bei Prof. Alfons Kontarsky und Prof. Eckart Besch. Damit steht er in der Tradition der Pianisten Eduard Erdmann und Walter Gieseking. Bereits mit 12 Jahren gab er seinen ersten solistischen Klavierabend. Dieses Konzert war der Startschuss zu einer in der Zwischenzeit weit über 1000 Konzerte umfassenden Karriere als Solist und Kammermusiker. Er ist in vielen internationalen Musikzentren und Festivals zu Gast (Berliner Philharmonie, Rudolfinum Prag, Schleswig-Holstein Musik Festival uvam). Sein musikalisches Schaffen wird durch Einspielungen dokumentiert, die unter anderem in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Südwestrundfunk oder dem Deutschlandradio entstanden sind. Mit seiner Frau Susanne verbindet ihn eine langjährige musikalische Zusammenarbeit im Klavierduo. Auch die Kirchheimer Konzertreihe verdankt dem Klavierduo Schemann wunderbare Musikerlebnisse. Nun freuen wir uns, Ihnen Dinis Schemann als Solisten präsentieren zu dürfen.