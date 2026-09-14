Klavierabend Florian Glemser

Virtuose Klangkultur und große romantische Ausdruckskraft.

Florian Glemser zählt zu den vielversprechenden Pianisten seiner Generation und gastierte bereits in zahlreichen renommierten Konzerthäusern im In- und Ausland. Hineingeboren in eine Musikerfamilie, erhielt er bereits mit drei Jahren Klavierunterricht bei seiner Mutter. Sieben Jahre später wurde er ausgewählt, seine musikalische Ausbildung in der Hochbegabtenförderung der Hochschule für Musik Würzburg bei seinem Vater Bernd Glemser fortzuführen.

Florian Glemser, ein begeisterter Jazzfan, machte in seiner Jugend auch als Jazzpianist von sich reden. Mit Beginn seines Studiums entschied er sich für die rein klassische Laufbahn. Glemser gewann zahlreiche Wettbewerbe und war in der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“. Der Künstler unterrichtet an der Musikhochschule Detmold.