Klavierabend Johannes Obermeier

Werke von Schumann, Liszt, Obermeier, Mendelssohn, Chopin und Godowsky

Der Pianist Johannes Obermeier wurde 1998 in München geboren. Er erhielt an seinem fünften Lebensjahr Klavierunterricht und gewann als Siebenjähriger einen ersten Preis. Mit acht Jahren begann er Saxophon zu lernen und 2011 Trompete zu spielen. Von 2012 bis 2016 war Johannes Obermeier Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater in München in den Fächern Saxophon und Klavier. Bei „Jugend musiziert“ gewann er auf Regional-, Landes- und Bundesebene mit beiden Instrumenten viele höchste Preise, unter anderem mehrere Auszeichnungen und Sonderpreise für herausragende Leistungen. Seit Herbst 2019 studiert er Komposition und Klavier an der Musikhochschule in München und absolviert zusätzlich den Master in BWL an der LMU München. 2022 gewann der junge Künstler den 3. Preis im Fach Klavier beim renommierten ARD Wettbewerb in München. Im Rahmen seines breitgefächerten musikalischen Engagements leitet Johannes Obermeier eine Reihe von Ensembles, unterstützt ehrenamtlich die Arbeit mit jungen Musikern und ist immer wieder in Konzerten zu hören.