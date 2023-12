Klavierabend Marina Samson-Primachenko

Der Klavierabend verspricht einen musikalischen Ohrenschmaus in drei Gängen. Begrüßt werden wir mit einer Sonate von W.A. Mozart.

Leicht kommt sie daher, aber nicht ohne Raffinesse und einem herrlichen langsamen Satz. Dann wird es virtuos und berauschend mit brillanten und berühmten Klavierstücken von Claude Debussy. Der schwergewichtige Gang kommt zum Schluss mit Klaviermusik von Alexander Skrjabin, dessen großartige Musik bei uns leider viel zu selten zu hören ist.

Marina Samson-Primachenko ist in Sankt Petersburg geboren. Sie beginnt das Klavierspielen im Alter von drei Jahren. Mit 14 Jahren gewinnt sie den 1. Preis in einem Wettbewerb für junge Virtuosen aus Sankt Petersburg mit einer Interpretation von Rachmaninows 1. Klavierkonzert. Nach dem Studium in St. Petersburg und Moskau übersiedelt sie 1993 nach Frankreich. 1994 erhält sie den „Großen Preis“ des internationalen Wettbewerbs Pierre Lantier in Paris. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit in der „Schola Canthorum“ in Paris konzertiert sie in Frankreich und in Europa. Sie ist Jurymitglied in vielen internationalen Klavierwettbewerben und bietet Meisterklassen für junge PianistInnen an.