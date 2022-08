Klavierabend Michael Nuber

Die Klaviersonate Nr. 1 fis-Moll op. 11 von Robert Schumann wurde 1835 fertiggestellt und im Juni 1836 veröffentlicht.

Die Widmung an Clara Wieck mit den Worten „Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius“ deutet nicht nur auf einen biographischen Hintergrund, sondern auf ein dualistisches Schaffensprinzip in vielen Werken Schumanns, das sich in der gegensätzlichen Natur von Florestan und Eusebius (den zwei Polen des Komponisten) äußert. Das Werk umfasst vier Sätze, die teilweise durch Motiv-Zitate miteinander verbunden sind.

Neben dieser neuartigen Verknüpfung überrascht das Werk durch eine weitere Innovation: Schumann kombinierte unterschiedliche Stilelemente in einem Werk, indem er die klassische Sonate mit Grundideen aus der Vorstellungswelt der Tanzmusik verband und bereits im ersten Satz einen „Fandangogedanken“ verarbeitete.

Das Werk kann als avantgardistische, romantisch-expressive Tondichtung betrachtet werden, die frei-assoziierende Elemente der Fantasie mit dem Sonatenkonzept verbindet und in der die gestalterische Arbeit am Themenmaterial zurücktritt.

Chopin: Sonate h-moll op.58:

Höhepunkte dieser Sonate sind das 2. melodiös strömende Thema des ersten Satzes, der allen Zauber der Romantik ausschweifend in vielen Arabesken aussingt, der nocturne-artige langsame Satz und das aufgewühlte sich ständig steigernde Finale. Im Gegensatz dazu zeigt Chopin hier am Anfang des ersten Satzes einen ungewohnt kompakten Klaviersatz, der z.T: an Brahms erinnert und ungeahnte Harmonien bringt. Auch in der Durchführung, die auf großen Strecken polyphon geformt ist, sind Überraschungen enthalten, die man bei Chopin nicht erwartet.

Frédéric Chopin (1810-49), geboren bei Warschau, begibt sich 1829 auf seine erste Konzertreise nach Wien, Prag und Dresden. 1830 verläßt er für immer seine polnische Heimat, wohnt ab 1831 in Paris (nach der blutigen Niederwerfung des polnischen Aufstandes durch die Russen). Mit Komponisten wie Berlioz, Liszt und Paganini steht er im Mittelpunkt des Pariser Musik- und Gesellschaftslebens. Deutschlandreisen 1834 und 1836, Freundschaften zu Mendelssohn, Schumann und Clara Wieck. Ab 1837 Beeiträchtigung durch Lungenleiden. 1838 bis 1847 lebt er mit der Schriftstellerin George Sand auf Landgut Nohant, mit ihr im Winter 1838/39 im Kartäuserkloster Valdemosa auf Mallorca. Letztes Konzert in Paris 1848.

Abgesehen von 20 Liedern, dem Klaviertrio g-moll, 3 Werken für Cello und Kl. und den Rossini-Variationen für Flöte und Kl. hat Chopin ausschließlich Klavierwerke hinterlassen und , von den Sonaten abgesehen, vielseitig abgewandelte Kleinformen geschaffen, die zum Vollkommensten der Romantik zählen.

Die Schwerpunkte von Chopins Klavierstil liegen:

1. auf einer ausdrucksstarken, eigenständigen Melodik, die allenfalls in Nationaltänzen slawische Folklore verarbeitet,

2. auf einer abwechslungsreichen, in Tanzformen markanten Rhythmik

3. auf einer feinsinnigen Ornamentik, die Chopin zu einem Höhepunkt romantischer Verzierungskunst ausbildet

4. auf einer reichen, durch Vorhaltsbildungen belebten Harmonik

5. auf einer kühnen, zukunftsweisenden (auf Skrjabin deutenden) Chromatik,

6. auf einer differenzierten, oft eigenwilligen, mit Vorliebe enharmonischen Möglichkeiten ausschöpfenden Modulationstechnik.

Wichtige Klavierwerke

24 Préludes op.28, 4 Balladen, 21 Nocturnes, ca. 58 Mazurken, ca. 15 Polonaisen, 4 Scherzi, 3 Klaviersonaten, 4 Impromtus, Fantasie f-moll, Barcarolle Fis-Dur, ca. 19 Walzer, 2 Klavierkonzerte

R.Schumann: (1810-56): geb. in Zwickau (Sachsen), studierte zunächst Jura, bis er sich 1830 ganz der Musik zuwendet. In Leipzig Schüler von Friedrich Wieck (Klavier) und Heinrich Dorn (Komposition). 1832 beendet ein Handleiden (selbst verschuldet) seine pianistische Laufbahn. 1834 gründet er die „Neue Zeitschrift für Musik“. 1840 heiratet er Clara Wieck nach gerichtlicher Auseinandersetzung mit ihrem Vater.

1843 Klavier- und Kompositionslehrer an der Leipziger Musikschule. Nach einer Rußlandreise mit seiner Frau 1844 nach Dresden, wo er die „Liedertafel“ leitet und die Schumannsche Singakademie gründet. 1850 als Städt. Musikdirektor nach Düsseldorf. Symptome einer aus-brechenden Geisteskrankheit (Gehörhalluzinationen, Sprachstörungen) behindern seine künstlerische Arbeit. Nach einem Selbstmordversuch im Rhein (Februar 1854) verbringt er seine letzten beiden Lebensjahre in der Psychiatrischen Klinik Endenich bei Bonn.

Die Mehrzahl der Klavierwerke entsteht zwischen Schumanns 20. Und 30. Lebensjahr (Opus 1-23 nur Klavierwerke!)

Werke: Außer zahlreichen Klavierwerken: Lieder (viele !!) (oft in großen Zyklen), Kammermusik, 4 Sinfonien, Oper (Genoveva).

Schumanns Klavierschaffen reflektiert die gesamte Spannweite der Gefühlswelt innerhalb der florestanischen (kämpferisch, feurig, leidenschaftlich) und eusebischen (zart, introvertiert, verträumt) Gegenpole. Er vertraut seine tondichterischen Absichten überwiegend kleineren Formen an, die er zu Zyklen zusammenschließt. Eine übergeordnete poetische Idee, gezielte formale und tonartliche Durchgestaltung sowie thematische Verflechtung der einzelnen Stücke erstreben zyklische Einheitlichkeit und Geschlossenheit. Er prägt den Begriff der „poetischen Ganzheit“ als Gegensatz zu den architektonischen Formprinzipien der Klassik. Seinen stets auf Klangfülle und Farbigkeit ausgerichteten Klavierstil charakterisieren eine engmaschige, oft chromatisch verschleierte Harmonik, eine erfindungsreiche, bisweilen verschränkte Rhythmik mit Vorliebe für Synkopierungen, eine reich abgestufte Dynamik sowie die Einbeziehung freistimmiger polyphoner Linienführungen.

Presse:

Adavanul de Cluj (Klausenburg) Dez. 1994: Über Nubers Auftritt beim Mozart-Festival in Klausenburg/Rumänien: „... das ungewöhnliche des Festivals wurde erreicht durch die Anwesenheit des deutschen Pianisten Michael Nuber. Von einer ganz außergewöhnlichen Sensibilität, mit seiner extrem expressiven Hand (...) von einer inneren Tiefe, hat Michael Nuber uns À la Chapelle Sixtine und Reminiscenses de Don Juan dargeboten mit dem Pathos und der Bewunderung eines der Welt Entrückten am Rande der Extase.“

„Man möchte den hochbegabten Künstler bald wieder, vielleicht sogar in einem der großen Konzertsäle, wiedersehen. Denn sein Klavierabend war ohne Zweifel ein Ereignis und vermittelte die Bekanntschaft mit einem bisher unbekannten Pianisten, der nicht nur eine ungewöhnliche Persönlichkeit ist, sondern bei einer kontinuierlichen Entwicklung bald zur Pianistenelite zählen könnte. ... Man hat bei seinem Spiel immer das Gefühl des Hineinhorchens bei gleichzeitiger kritischer Auseinandersetzung mit der Partitur. Seine Spieltechnik ist nahezu perfekt und erlaubt ihm den Zugang zu den technisch schwierigsten Werken der Klavierliteratur. ...“ Allg. Deutschen Zeitung für Rumänien

„Mit zu den schönsten Erlebnissen in der Musik gehört das Erfahren von Spiritualität im Konzert, wenn man direkt an Wahrheit erinnert wird, wie in den späten Werken von Franz Liszt, wenn Momente tiefer Ergriffenheit jegliches Zeitgefühl verdrängen und Einblicke in ein schwereloses mystisches Sein gewähren. Wenn jeder Ton zum Weltpulsempfinden wird und Friede vermittelt. Wenn das Publikum atemlos folgt, der Pianist seine Aufgabe in der Kunst erkennt und in einer vom Verstand alles beherrschenden Welt diesen engen emotionalen Bezug zum Jenseits herstellt, so wie es Michael Nuber am Sonntagabend gelungen ist.“ Rems-Zeitung

„Michael Nuber ist ein Musik-“Entrückter“ am Klavier und man versteht, wenn man ihm lauscht, wie die vergangenen Fabelgestalten Liszt und Paganini ihr Publikum völlig verzaubern konnten, daß man ihnen sogar nichtirdische Kräfte zugeschrieben hatte.“ (RZ)

zu 24 Préludes op. 28 von Chopin:

Tagespost:

„Mit einer Meisterleistung, einer Mischung aus äußerst gefühlsintensivem Spiel, bester Finger- und Klangtechnik und eminenter Konzentration für einen riesigen Spannungsbogen konnte Michael Nuber letzten Samstag im Prediger das Publikum begeistern. (...) Und was der Pianist alles bei den 24 Préludes op.28 von Chopin leistete, läßt sich nur hören, nie schriftlich fixieren. Nuber baute einen einzigen großen Bogen mit allen so verschiedenen 24 Charakteren, er schaffte den Drahtseilakt, das Individuum jedes einzelnen maximal zur Geltung zu bringen und doch alle 24 zusammen als ein einziges großes Werk zu formen. Und da war alles drin: Melancholie, Verzweiflung, Liebe, Dramatik, Besessenheit, Beruhigendes, Naturhaftes...

Mit atemberaubender Fingertechnik, mit größter Zartheit, aber auch mit unwahrscheinlich kraftvollem Spiel, mit ausgeprägtem Sinn für Spannungen interpretierte er diesen Zyklus und begeisterte sein Publikum. Mit welcher Besessenheit er das abschließende d-moll-Prélude spielte, war unglaublich, wie er den Schluß in ein Inferno steigerte und lange verhallen ließ, muß man erlebt haben. Kein Wunder, daß das Publikum noch Zugaben wollte.

14.10.99 RZ: über Chopin – zum 150. Todestag:

„Daß Michael Nuber für die Musik Chopins ein besonderes Gespür entwickeln kann, machte er bereits in zahlreichen Konzerten in den vergangenen Jahren deutlich. So gesehen, war Nuber diesmal „voll in seinem Element“. Hat er erstmal auf seinem Klavierhocker – genauer auf dessen vorderster Kannte, kurz vor dem Abrutschen – Platz genommen, so wird er zum Exzentriker oder – ist ganz er selbst. Er spielt mit dem gesamten Körper, quasi mit Leib und Seele, formt einzelne Klänge mit der linken Hand in der Luft nach und wird eins mit der Musik. So gelingen ihm Interpretationen, die ihresgleichen suchen. So kann er das Tempo variieren, fast bis zum Stillstand und warten, bis sich der Klang voll entfaltet.“

RZ: zu Konzert 6.11.2016

...Den Höhepunkt des Abends bildeten aber die vier Klavierwerke Liszts: Die Etüde f-moll aus den Etude d'execution transcendante - sicher eines der schwierigsten Klavierwerke überhaupt – formte Nuber zu einem wahnsinnig dramatischen, fast mephistohaftem Werk. Ihm scheinen die extremen technischen Schwierigkeiten der gebrochenen Begleitung, wahnwitzige Sprünge und Akkordtriller keine Probleme zu machen. Aber vor allem gelang es ihm, dieses Werk so spannungsreich und in einem Bogen darzustellen, dass die Hörer vollkommen überwältigt waren.

„Chasse neige“ ist die Etüde b-moll aus der gleichen Sammlung überschrieben. Nuber gelang hier mit extrem leichten und schnellen Tremoli das Schneetreiben flirrend und wild nachzuahmen - auch hier überzeugte sein packendes Spiel.

„Cloches de Genève“ und „Orage“ sind zwei Reiseerinnerungen Liszts aus den Années de Pelerinage. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Während das erste nocturneartig Lyrisches allmählich zur Leidenschaft steigert und einen großen Bogen darstellt, ist „Orage“ von Anfang bis Ende Sturm, Gewitter, Leidenschaft – eine technische Herausforderung für jeden Pianisten. Nuber gelang es, beide Stücke ganz nach ihrer Art zu spielen: da kamen die zart über das Wasser schwingenden Glocken von Genf, die leidenschaftlichen Steigerungen und deren Versinken genauso zur Geltung wie Blitz und Donner in „Orage“ - kaum mal hört man dieses Stück so kraftvoll, so dramatisch. Nuber schafft noch bei den schwierigsten Passagen Beschleunigungen.

Es war ein lang nachklingendes Konzert mit vielen Facetten romantischer Musik – die Zuhörer waren begeistert.

2001: Leonberg – Gäubote:

„….Bei Claude Debussys zwei Préludes für Klavier solo „Feux d'artifice“ und „Ce qu'a vu le vent d'ouest“ erwies sich Michael Nuber als expressiver Pianist, der die Ausnutzung der Klangmittel, die Verfeinerung der Nuancen, Vollendung der Form sowie die feine Suggestion des poetischen Ausdrucks gefühlvoll beherrschte. Die gewaltig-eruptiven Klangentladungen bei „Feux d'artifice“ gingen unter die Haut. Die Linie des von Chopin erfundenen romantischen Präludiums wurde hier in leisen Andeutungen fortgesetzt, wobei die explosiven Momente überwogen. Die rauschenden Kaskaden, Arpeggien, rasenden Akkord-Passagen und Tremolo-Momente auf tiefen Bassquinten führten beim zweiten Prélude „Ce qu'a vu le vent d'ouest“ zu mächtiger Entladung der Klangmassen. Die Ganztonakkorde und der Einklang des Orgelpunktes behaupteten sich mit eherner Macht. Die fast orchestralen Aspekte des Klaviersatzes arbeitete Nuber hervorragend heraus.....“

Schorndorfer Nachrichten, 27.1.2004... Wie kraftvoll, mitunter auch leicht dahinperlend Nuber die von vielen Tonträgern her so bekannten Chopin-Werke (...) interpretierte, ohne übertrieben Tempo zu bolzen, aber mit allem Einsatz, das war ein intensives Hörerlebnis, wie es in der Daimlerstadt selten zu hören ist. (...) Beim Scherzo kostete Nuber das öfter wiederkehrende Thema und das Klangvolumen des Bechstein-Flügels voll aus. Er gab alles, wirkte überzeugend in ruhigem Fahrwasser, souverän in den wildesten Passagen und danach, schwer schnaufend, wie ein 400-Meter-Läufer.(...) Den ganzen Reichtum seines Spiels brachte Michael Nuber bei Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ zur Entfaltung.

(...) Nuber spielte mal äußerst gefühlvoll, zart, hinreißend schön, mal wuchtig, düster, exzessiv, dämonisch. Er brachte die eigene Qualität von Mussorgskis Original voll zur Geltung. (...) Es war ein Konzert, das alle forderte, den Pianisten, das Publikum. Es riss aus dem Alltag und war daher auch eines, das das Publikum nicht so schnell vergessen dürfte.

Schwäbische Post (6.11.2007): zu Schuberts Sonate a-moll D 784:

… und führte in ein dunkles Gefühlslabyrith. Erdrückend charakterisierte er die beiden Themen, die schwer greifbare Mystik und die depressive Melancholie und steigerte mit unheimlichem Fortissimo die Spannung bis ins schier Unerträgliche. Dem zweiten Satz, den Michael Nuber wie ein trauriges Gedicht mit Klage wirken ließ, folgten dann nochmals steigernd im eigentlich klangschönen Thema des dritten Satzes extreme Ausbrüche des Schmerzes, die im seelischen Chaos eine unerfüllte Sehnsucht deutlich machten. Nuber zeigte sowohl seine Virtuosität, als auch Ausdauer und die Reife, welche die Ausdruckstiefe dieses Werkes erfordert....

Gäubote 2011:

… schließlich Chopins „Ballade g-moll“, in der sich Nuber von einem zum anderen Extrem fast bis zur Bipolarität aufspaltete, jede Nuance mit Bedeutung auflud. Kurze Momente der Euphorie wechselten sich ab mit Passagen zusammengebissener Zähne...

Ein Triumph auf ganzer Linie für einen Musiker, dessen emotionale Verfasstheit nicht nur komplett in seine Musik fließt, sondern sich auch auf beeindruckende Weise in seiner Mimik und Gestik widerspiegelt. Diese alles vereinnahmende Energie belässt nun mal kein Atom an seinem Platz....“

RZ zu 12.11.2017 – letzter Klavierabend in der BRÜCKE:

Furioses Finale nach 400 Konzerten in der Brücke

Ein Abend, der staunen ließ

Michael Nubers letztes Konzert in der Brücke war ein ganz besonderes Erlebnis, er spielte mit einer unglaublichen Energie. Das Publikum applaudierte lange und saß zum Teil noch lange nach dem Konzert erfüllt und staunend im Saal, der nun zum letzten Mal Konzertraum war. Weit über 400 Konzerte spielte Michael Nuber hier in den letzten rund 30 Jahren – da war alles zu hören von der Renaissance bis zur Moderne, da gab es 32 Sonaten von Beethoven und Chopins gesamtes Klavierwerk, viel Liszt, Debussy, Skrjabin aber auch Bach und Mozart, Schubert und Brahms. Die Brücke war ein Geheimtipp – selten voll aber Nuber ist eben kein Mainstream. Aber er kann mit seiner Art Klavier zu spielen fesseln. Da gibt es Gefühl pur aber dennoch ist Nuber auch Denker, Gestalter, formt die Musik mit seinem Ausdruck aber immer nach den inneren Gesetzen.

Am Sonntag nun nahm er sein Publikum auf eine Reise zu Chopin: und dieser polnische Komponist scheint Nuber extrem nahe zu sein. Egal ob er mit vielen Anschlagnuancen im Walzer cis-moll, die immer wiederkehrenden Refrainteile neu belebt, ob er im schwingenden Rhythmus die Mazurka a-moll vorträgt, ob er mit scheinbarer Leichtigkeit die schwierigen Doppelgriffpassagen im Impromptu Ges-Dur bewältigt und dessen melancholischem Mittelteil die Melodie in der linken Hand intensiv führt, immer spürt man die Souveränität des erfahrenen Pianisten.

Die Ballade g-moll war das einzig große zusammenhängende Werk des Konzertabends – hier war der Pianist als Architekt gefragt; und er erschuf eine sich zum Ende des Stückes unwahrscheinlich steigernde Ballade mit feinster Poesie und wahnsinniger Dramatik.

Der zweite Konzertteil war ausschließlich dem größten Zyklus der Romantik gewidmet: den 24 Préludes op.28. Hier kommt es darauf an, 24 Einzelwerke in ihrer Gegensätzlichkeit vollkommen auszuleuchten und trotzdem oder gerade dadurch ein geschlossenes Ganzes zu erreichen. Das gelang Michael Nuber voll und ganz – er gehört sicher zu den wenigen, die das mit dieser Energie, dem technischen Können und der anschlaglichen Souveränität meistern. Es war eine spürbare Dauerspannung im Raum, der Pianist gab alles. Es ist kaum begreifbar, wie man nach dem äußerst wilden und dramatischen Prélude in gis-moll, zur Ruhe und Zartheit im Fis-Dur-Prélude findet, wie man mit solcher Leichtigkeit und Schnelligkeit die irren Passagen der linken Hand im G-Dur-Prélude bewältigen kann. Es war staunenswert, wie Michael Nuber den Hauptteil des berühmten „Regentropfen-Préludes“ in vollkommener Ruhe singen und dann den düsteren Mittelteil zu großen Höhepunkten führen konnte und unmittelbar danach dem Wahnsinn im b-moll-Prélude nahekam mit irrwitzigen Läufen der rechten und fast unspielbaren Sprüngen in der linken Hand.

Nuber scheut sich auch nie, die modern klingenden Elemente dieses Zyklus deutlich auszuspielen. Besonders dann auch im letzten Stück in d-moll, das alles an Wildheit, Exzess und Irrwitz überstrahlt, was vorher dagewesen ist. Auf einer rhythmisch immer gleichen Ostinato-Begleitung entfaltete sich ein Teufelsritt ins Inferno mit extremer Energie und wilden Läufen, Trillern und Kaskaden, am Ende stürzte das Ganze in die Tiefe und blieb auf drei extrem lauten tiefen Kontra-D stehen. Was Nuber hier allein in diesem Stück an Energie entfaltete, wie er sich nie scheut, alles zu riskieren, wie er bis zur letzten Faser alles gibt, atemlos spielt, das war ein bleibender Eindruck.