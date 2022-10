Klavierabend Michael Nuber

Die Etüden Chopins revolutionierten diese Gattung, die vorher mehr Übungs- als Konzertstück war. Chopin brachte nicht nur neue Spieltechniken ins Spiel sondern schuf gleichzeitig mit vielen dieser Werke große Musik. Besonders die „Revolutions-Etüde“ c-moll op.10/12 bringt das virtuose und extrem dramatische Element meisterhaft zusammen. Viele dieser Etüden galten damals als unspielbar und sind auch heute noch für jeden Pianisten eine große Herausforderung.

Impromptus:

Gemein ist allen vier Werken dieser Gattung der schnelle , improvisatorische Hauptteil, ein langsamer, oft melancholisch-gesanglicher Mittelteil und die leicht veränderte Reprise des ersten Teils. Vor allem das dritte in Ges-Dur wartet mit sehr nuancenreichen Harmonien auf und führt diese Gattung auf einen Gipfel weit ab vom Salon. Am bekanntesten ist das vierte (in der kompositorischen Reihenfolge das erste), vom Herausgeber „Fantasie–Impromptu“ genannt. Chopin wollte es gar nicht veröffentlichen. Heutzutage ist es eines der beliebtesten Klavierwerke überhaupt (wahrscheinlich wegen des wunderschönen ausdrucksvollen Mittelteil und den atemberaubenden schnellen Läufen des Hauptteils.

Die Berceuse Des-Dur op.57 stellt eine Art Variationenwerk dar. Eine einfache Melodie wird äußerst verschieden wiederholt mit vielen sehr bewegten Arabesken und recht schwierigen Spielfiguren, die das Werk zu einem virtuosen Kleinod machen.

Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude

Als Klavierstück religiösen Inhalts steht die „Bénédiction de Dieu dans la solitude“ in Liszts Gesamtwerk und damit auch in der Literatur des Instruments an erster Stelle. Es mag fast paradox erscheinen, dem Instrument des Salons einen solchen harfenumrauschten Hymnus, eine Tondichtung, die sich von inbrünstiger Kontemplation zu äußerster Verzückung erhebt, anzuvertrauen. Aber das Klavier war die Harfe des religiösen Sängers, und hier steht das instrumentale Ornament völlig im Dienste der poetischen und musikalischen Idee. Die edel aufschwingende Gesangslinie in der Tenorlage, Fis-Dur, wird von einer genial erfundenen, harmonisch schillernden Figuration der rechten Hand begleitet. Fragen aus der Tiefe werden von sanft sich neigenden Stimmen aus der Höhe beantwortet; der Gesang, nun in den Alt verlegt und der rechten Hand zugeteilt, schwingt sich zu höchster Begeisterung auf, ein beruhigender Nachsatz verhallt in ätherischem Wohllaut.

Das schlichte, sprechende Motiv des D-Dur-Intermezzos scheint den Meditierenden zur Erde zurückzurufen, doch ein getragener Gesang in B-Dur, quasi Preludio, bereitet den letzten Einsatz des Hauptthemas vor, das nun in hellem Glanze aufklingt und sich in vibrierenden Akkordfolgen zu höchster Ekstase erhebt. Den Nachsatz umspielen silbrig rauschende Harfenklänge. Rezitativisch wird das Preludio zitiert, ein Andante semplice und das Motiv des Intermezzos führen zum ruhig feierlichen Ausklang. Der „Gottessegen in der Einsamkeit“, das Erlebnis der Transzendenz im Frieden der Natur mit seiner reinigenden, verklärenden Wirkung, wie es Lamartines enthusiastische Dichtung besingt, ist in Töne von geheimnisvoll übereinstimmernder Sinnbildlichkeit gebannt, die aber gleichzeitig ihr eigenes Gesetz, ihre immanenten Formprinzipien in sublimer Idealität erfüllen.

La Ricordanza:

Diese Etüde in As-Dur ist die neunte der Ètudes d’exécution transcendante aus dem Jahr 1852. Liszt hatte schon als 15-jähriger an einer Urfassung gearbeitet. Der reife Meister hat dann aber mit zärtlicher Ironie das „Bündel verblasster Liebesbriefe“ (Busoni) seiner tastenden Jugend mit dem Reichtum seiner pianistischen Zauberkünste geschmückt. Bewundernswert ist die Üppigkeit der figuralen Erfindung und das duftige Klangbild.

Liszts Etüden aus den „Etudes d'execution transcendante“ gehören zum Schwierigsten der Klavierliteratur – aber viele dieser Werke sind auch wunderbare Musik.

Fast nie gespielt wird das Klavierstück „Die Zelle von Nonnenwerth“. Liszt hat es wie auch bei anderen Werken zuerst als Lied für Singstimme und Klavier komponiert und dann im Laufe seines Lebens zu einem Klavierstück, aber auch in anderen Bearbeitungen veröffentlicht. Nonnenwerth war für ihn ein Leben lang Erinnerung an eine unvorstellbare Liebe gewesen. Nachdem Maria d'Agoult ihren Mann und ihre Kinder verließ, dem Geliebten (Franz Liszt), dessen unruhiges, aber auch an Triumphen reiches Künstlerleben sie fortan auf seinen Konzertreisen in der Schweiz, in Deutschland und Italien teilte. Das Paar, dieses Reiselebens endlich müde, suchte nun einen ruhigen Platz und glaubte, ihn auf dem stillen Nonnenwerth gefunden zu haben. Zu dem ursprünglich geplanten Ankauf der Insel konnte sich Liszt zwar nicht entschließen, er verlebte aber mit der Gräfin d'Agoult hier den Spätsommer und Herbst 1841. Ebenso sahen die Sommermonate der folgenden beiden Jahre das Paar, diesmal mit ihren Töchtern C o s i m a — der späteren Gattin Richard Wagners — und A m a n d a , auf Nonnenwerth; es schien fast so, als ob in dieser rheinischen Idylle die Schatten verschwänden, die auf das Glück der Liebenden gefallen waren und die bald darauf vollzogene Trennung bereits ahnen ließen. Auch für Liszts künstlerisches Schaffen bedeutete der Aufenthalt auf Nonnenwerth eine Bereicherung.

Frédéric Chopin (1810-49), geboren bei Warschau, begibt sich 1829 auf seine erste Konzertreise nach Wien, Prag und Dresden. 1830 verläßt er für immer seine polnische Heimat, wohnt ab 1831 in Paris (nach der blutigen Niederwerfung des polnischen Aufstandes durch die Russen). Mit Komponisten wie Berlioz, Liszt und Paganini steht er im Mittelpunkt des Pariser Musik- und Gesellschaftslebens. Deutschlandreisen 1834 und 1836, Freundschaften zu Mendelssohn, Schumann und Clara Wieck. Ab 1837 Beeiträchtigung durch Lungenleiden. 1838 bis 1847 lebt er mit der Schriftstellerin George Sand auf Landgut Nohant, mit ihr im Winter 1838/39 im Kartäuserkloster Valdemosa auf Mallorca. Letztes Konzert in Paris 1848.

Abgesehen von 20 Liedern, dem Klaviertrio g-moll, 3 Werken für Cello und Kl. und den Rossini-Variationen für Flöte und Kl. hat Chopin ausschließlich Klavierwerke hinterlassen und , von den Sonaten abgesehen, vielseitig abgewandelte Kleinformen geschaffen, die zum Vollkommensten der Romantik zählen.

Die Schwerpunkte von Chopins Klavierstil liegen:

1. auf einer ausdrucksstarken, eigenständigen Melodik, die allenfalls in Nationaltänzen slawische Folklore verarbeitet,

2. auf einer abwechslungsreichen, in Tanzformen markanten Rhythmik

3. auf einer feinsinnigen Ornamentik, die Chopin zu einem Höhepunkt romantischer Verzierungskunst ausbildet

4. auf einer reichen, durch Vorhaltsbildungen belebten Harmonik

5. auf einer kühnen, zukunftsweisenden (auf Skrjabin deutenden) Chromatik,

6. auf einer differenzierten, oft eigenwilligen, mit Vorliebe enharmonischen Möglichkeiten ausschöpfenden Modulationstechnik.

Wichtige Klavierwerke

24 Préludes op.28, 4 Balladen, 21 Nocturnes, ca. 58 Mazurken, ca. 15 Polonaisen, 4 Scherzi, 3 Klaviersonaten, 4 Impromtus, Fantasie f-moll, Barcarolle Fis-Dur, ca. 19 Walzer, 2 Klavierkonzerte