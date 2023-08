Klavierabend mit Dario Ingignol

Der Dirigent und Pianist Darío Ingignoli ist zum zweiten Mal zu Gast in der Schillerstadt. An diesem Klavierabend wird er unter anderem Werke folgender Komponisten spielen: Alberto Ginastera: Sonate Nr. 1., Antonio Russo: Toccata und andere Werke und Astor Piazzolla: Bahnhöfe in Buenos Aires.

Darío Ingignoli wurde in der argentinischen Provinz Santa Fe geboren. Er studierte Musik an der Nationalen Universität der Künste (UNA). Am Nationalkonservatorium „Carlos Lòpez Buchardo“ spezialisierte er sich im Fach Orchesterdirigieren bei Maestro Mario Benzecry. Er wirkt in Argentinien und weltweit als Gastdirigent zahlreicher Orchester und Chöre. So dirigierte er unter anderem das Orquesta Sinfónica Argentina, das Hsinchu Orchestra (Taiwan) und das Trinity Cathedral Orchestra (Cleveland, USA). Als Pianist, Kammermusiker und Dirigent führten ihn zahlreiche Konzertreisen in zentralamerikanische, nordamerikanische und europäische Städte. Neben verschiedenen Auszeichnungen gewann er den Nationalen Klavierwettbewerb Argentinien-Uruguay im Jahr 2000.