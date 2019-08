Klavierabend mit Michael Schlierf

Michael Schlierf, Pianist und Komponist, präsentiert sein neues Programm. Virtuos und zugleich einfühlsam segelt er mit seinem Publikum durch angenehme Buchten, macht sich spontan auf zu neuen Ufern und hält auch in stürmischen Gewässern sicher den Kurs. Am Flügel verwandelt der Musiker mit seinen bildhaften Kompositionen Stimmungen und Landschaften in Musik. Er versteht es, die Zuhörer mit eingeflochtenen Gedichten, Kurzgeschichten und bekannten Songs von Elton John bis Stevie Wonder auf eine Reise voller Sehnsucht und Weite mitzunehmen. Lassen Sie sich „mitreisen“ von seiner Begeisterung für ausdrucksstarke Musik: Meer davon!

Michael Schlierf hat an der Stuttgarter Musikhochschule Popularmusik studiert und spielte u.a. bei der SWR Big Band und begleitete Künstler wie Caterina Valente, Gloria Gaynor, Pe Werner, Johannes Heesters und ist heute im Christlichen Bereich bei Veranstaltungen wie Marsch für Jesus Berlin, ARD Silvestergottesdienst, Pro Christ Stuttgart oder in Bibel TV zu sehen.