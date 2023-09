Klavierabend mit Robert Neumann

2001 in Stuttgart geboren und in einer Musikerfamilie dreisprachig aufgewachsen wurde Robet Neumann seit seinem vierten Lebensjahr von Monika Giurgiuman unterrichtet.

Mit 11 Jahren kam er als Jungstudent und mit fünfzehn bereits regulär in die Klasse von Elza Kolodin an der Musikhochschule Freiburg. Für das Master-Studium wechselte er 2027 zu Eldar Nebolsin an der Hanns Eisler-Hochschule für Musik Berlin.

Regelmäßig initiiert und gestaltet Robert Neumann Sonderprojekte mit. 2020 hat er gemeinsam mitTanja Tetzlaff, Dominik Wollenweber, Sebastian Manz, Guilhaume Santana und Stefan Dohr ein Beethoven- Programm konzipiert und quer durch Deutschland aufgeführt. Außerdem gründet er ein Klavierfestival, welches 2024 erstmals stattfinden und überwiegend internationale Pianisten der Neuen Generation präsentieren wird.

Dieses Mal präsentiert er:

- MAURICE RAVEL 1875-1973 - Sonatine fis-Moll

- FREDERIC CHOPIN 1810-1849 - Polonaise fis-Moll op.44

- ALEXANDER SKRJABIN 1871-1915 - Sonate fis-Moll op.23

- ROBERT SCHUMANN 1810-1915 - Sonate fis-Moll op.11