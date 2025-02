Klavierabend

Edvard Grieg:

Holberg-Suite (Originale Klavierfassung)

Ballade g-moll op.24

19 Norwegische Volksweisen op.66

5 Lyrische Stücke

Ballade g-moll: Grieg spielte das Stück 1876 in Leipzig dem Verleger Max Abraham vor, der es „ein großes, seriöses Werk“ nannte und sofort in seiner Edition Peters publizierte. Die dramatische aus der Zeit seiner schweren Ehekrise stammenden Ballade g-moll op.24 ist ein Werk der Reifezeit und mit typischem z.T. orchestralen Klaviersatz des Komponisten ausgestattet.

In Norwegen wird Griegs Ballade, die seinen größten Beitrag zur Solo-Klaviermusik darstellt, hoch geschätzt. Einar Steen-Nøkleberg nannte sie das „eigentliche Herzstück der norwegischen Klavierliteratur“. International konnte sich das Stück nicht im pianistischen Standardrepertoire etablieren, obwohl es immer wieder auch von Pianisten von Weltrang gespielt wurde, z. B. von Eugene D’Albert, Sergei Rachmaninoff, Percy Grainger, Leopold Godowsky oder Artur Rubinstein.

In Deutschland ist das Stück wenig bekannt und seine Qualität umstritten. Gerhard Puchelt nannte die Abfolge der Variationen „willkürlich“, nach Wolfgang Valerius „erschwert der durchgehend melancholische, zuweilen höchst schwermütige Duktus das Hören ungemein“. Andere sehen hierin typische Merkmale der nordischen Musik. Einzig der Klaviersatz verlangt vom Pianisten extrem vielerlei technischen Qualitäten. Wahrscheinlich halten manche Pianisten das Werk für nicht „dankbar“, d.h. dass der technische Aufwand nicht vom Publikum sofort honoriert wird, weil das Publikum die Schwierigkeiten nicht als solche wahrnimmt.

Der Aufbau des Werkes ist jedoch eine schlüssige Zusammenfassung von Variations - und Balladenform und steht somit einzigartig in der Romantik da. Es ist mit einer riesigen Schlusssteigerung ausgestattet, die gut und gerne drei bis vier Hände benötigt.

In den 19 Norwegische Volksweisen op.66 bearbeitet Grieg norwegische Volksmusik und stellt sie in einer großen Sammlung zusammen. Es sind überwiegend kurze typisch nordische Melodien , die durch Griegs Harmonik sehr lebendig werden.

Grieg hat die Holberg-Suite zur Feier des 200. Geburtstages des dänisch-norwegischen Dichters Ludvig Holberg (1684-1754) komponiert.Es entstand ein Stück von einzigartiger Prägung, in dem sich barocke Manier, satirischer Humor und nordisch-lyrische Tonsprache zu einer Synthese auf höchster künstlerischer Ebene vereinen.

Die „Lyrischen Stücke“ nehmen in Griegs Schaffen eine ähnliche Stelle ein, wie die „Lieder ohne Worte“ im Schaffen Mendelssohns. Von Opus 12 bis 71 begleiten die in 10 Heften gesammelten 66 Charakterstücke den norwegischen Meister durch alle Gezeiten seines Lebens. Diese instrumentale Lyrik beschränkt sich nicht auf Stimmungen und Gefühlsmusik und unterscheidet sich darin scharf von den lyrischen Formen Schumanns , Mendelssohns und ihrer Nachfolger. Immer wird die Phantasie des Spielers und Hörers unmittelbar angeregt durch bildhaften Realismus, Farben, Erlebnisse und Erinnerungen, gefesselt von einer pragmatisch reichen musikalischen Gelegenheitspoesie.

E.Grieg (1843-1907) führt nicht nur die norwegische, sondern auch die skandinavische Musik zur Weltgeltung. Er baut auf den melodischen und rhythmischen Prinzipien der norwegischen Volksmusik auf und erweitert die Harmonik durch die Verarbeitung impressionistischer und neudeutscher Anregungen.

Grieg studierte 1858-62 Klavier und Komposition in Leipzig (bei Reinecke), später noch in Kopenhagen bei Niels Gade und war Rom-Stipendiat 1869. Entscheidende Impulse von Rikard Nordraak (1842-1866) – Gründung einer Konzertgesellschaft zur Pflege skandinavischer Musik. Seit 1874 als freischaffender Komponist in Norwegen, verheiratet mit der Sängerin Nina Hagerup (seiner Base). Er reiste als Pianist und Dirigent. Er schrieb Orchestermusik (Peer-Gynt-Suiten und andere Bühnenmusik), Chorwerke, Lieder, Kammermusik und Klaviermusik: Klavierkonzert a-moll, Sonate e-moll, Ballage g-moll, Holberg-Suite und zahlreiche kleinere Werke für Klavier und Klavier zu 4 Händen.