"Manege frei für Pinocchio"

Das Theater Chapiteau zeigt ihr „One-Man-Musical“ in vielen verschiedenen Rollen und Kostümen.

Pinocchios Abenteuer werden als Zirkus-Spektakel präsentiert. Zwischen Feuerspuckern, Seiltänzern und Zauberern muss sich unser Held behaupten und wird entsprechend des berühmten italienischen Kinderbuches gar in einen Esel verwandelt. Doch mit Hilfe aller Zuschauer wird in dieser Mitmachgeschichte am Ende alles gut.

Eine Anmeldung ist zwingend beim Kulturamt unter Tel. 07264/922-162 oder per E-Mail unter Kulturamt@badrappenau.de erforderlich. Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, bitte auf der Hotline-Nr. Tel. 07264/922-162 Bescheid geben.