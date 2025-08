Konzerte im Heilbronner Land e.V. präsentiert romantische Melodien im Wasserschloss - „Gestillte Sehnsucht“

Am Donnerstag, den 18. September 2025 sind um 19.30 Uhr Manfred Lindner (Klarinette), Götz Engelhardt (Viola) und Ingmar Lazar (Klavier) zu Gast im Wasserschloss Bad Rappenau.

Sie präsentieren bei ihrem Konzert „Gestillte Sehnsucht“ romantische Werke von Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms und Mozart.

Was für eine kongeniale Kombination, was für eine Melodik: Bei diesem Konzert entführen Bratschist Götz Engelhardt, der Klarinettist Manfred Lindner und der Pariser Pianist Ingmar Lazar mitten ins Herz der Deutschen Romantik: Neben Max Bruchs „8 Stücken“ (in Auswahl) erklingen die Phantasiestücke op.73 nebst den Märchenerzählungen op. 113 von Robert Schumann, die Klaviervariationen op.54 von Felix-Mendelssohn-Bartholdy, sowie „Gestillte Sehnsucht“ von Johannes Brahms. Bei so viel Romantik darf ein Klassiker natürlich nicht fehlen: Mozarts genialer Wurf, sein „Kegelstatt-Trio“ habe er, so die Überlieferung, beim Kegeln komponiert. Es ist sein einziges Werk in dieser Trio-Besetzung!

Das Konzert im Wasserschloss in Bad Rappenau wird veranstaltet vom Verein Konzerte im Heilbronner Land. Dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige kulturelle Veranstaltungen auch in den ländlichen Raum zu bringen und ausgewählte Locatio