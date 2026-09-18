Klavierabend

Musikschule Esslingen Blarerplatz 1, 73728 Esslingen am Neckar

Der Freundeskreis der Musikschule lädt zu einem abwechslungsreichen Klavierabend mit Cornelia Felber und Jonathan Panter ein.

Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Franz Liszt/Franz Schubert, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Sergej Prokofjew. Das Publikum erwartet virtuoses Klavierspiel zu vier Händen, Liedbearbeitungen, volkstümlich inspirierte Programmmusik sowie die klassische Sonatenform, modern interpretiert – ein facettenreicher Konzertabend mit Musik vom 19. bis ins 20. Jahrhundert.

Info

Musikschule Esslingen
Musikschule Esslingen Blarerplatz 1, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik

Tags