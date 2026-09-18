Der Freundeskreis der Musikschule lädt zu einem abwechslungsreichen Klavierabend mit Cornelia Felber und Jonathan Panter ein.

Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Franz Liszt/Franz Schubert, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Sergej Prokofjew. Das Publikum erwartet virtuoses Klavierspiel zu vier Händen, Liedbearbeitungen, volkstümlich inspirierte Programmmusik sowie die klassische Sonatenform, modern interpretiert – ein facettenreicher Konzertabend mit Musik vom 19. bis ins 20. Jahrhundert.