Klavierbearbeitungen von Franz Liszt

Ein hierzulande in öffentlichen Konzerten wenig gehörter Teil des Klavierschaffens Franz Liszts sind seine unzähligen Bearbeitungen von Werken anderer Komponisten für sein Instrument, das Klavier.

Er trifft den Charakter des jeweiligen Komponisten mit großem Fingerspitzengefühl und bearbeitet die fremde Musik stilgerecht. Im ersten Teil des Abends kommen Übertragungen von Werken Franz Schuberts, Wolfgang Amadeus Mozarts und Gaetano Donizettis zu Gehör.

Der zweite Teil ist einem großen Originalwerk Robert Schumanns gewidmet, den Symphonischen Etüden Op.12, einem Variationenwerk. Diese Etüden sind Variationen des Anfangsthemas, sie präsentieren sehr unterschiedliche Stile, es sind jeweils fast selbständige Charakterstücke. Von Barock über Klassik bis zur Romantik ist hier alles dabei. Der Komponist lotet außerdem die technischen Möglichkeiten der damaligen Flügel aus, die eine revolutionäre Entwicklung durch die Klavierbauer hinter sich hatten.

Wir freuen uns, dass Herr Feederle auch in diesem Jahr an die Reihe seiner VHS-Konzerte anknüpft und wir erwarten wieder einen unterhaltsamen und lehrreichen Abend voller Musik. Freunde des klangreichen und virtuosen Klavierspiels werden bestimmt auf ihre Kosten kommen.