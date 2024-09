Klavierduo Aglika Genova & Liuben Dimitrov

Zu Gehör geracht wird:

CLAUDE DEBUSSY 1862–1918

- "Trois Nocturnes", Bearbeitung für 2 Klaviere eines Stücks von Maurice Ravel

CARL REINECKE 1824–1910

- Bilder aus Süden, Vier Fantasiestücke für 2 Klaviere op. 86

SERGEJ RACHMANINOFF 1873–1943

- Symphonische Tänze für 2 Klaviere op. 45

Ende 1995 legten die beiden jungen Musiker einen unvergleichlichen Start als Klavierduo hin und schafften es in den zwei Folgejahren, die vier großen internationalen Klavierduo-Wettbewerbe in München (ARD), Miami (Dranoff), Tokio und Caltanissetta (Bellini) zu gewinnen. Seitdem gelten Genova & Dimitrov als eines der weltweit gefragtesten Klavierduos.

Seit 2009 leiten die Künstler die Klavierduo-Klasse in Hannover an der Musikhochschule, an der sie bei Vladimir Krainev ihr Aufbaustudium absolvierten. Sie sind regelmäßig Juroren bei bedeutenden internationalen Wettbewerben, geben weltweit Meisterkurse und wirken bei zahlreichen internationalen Fernseh- und Rundfunk-Produktionen mit. 2017 wurden die Künstler mit dem ECHO KLASSIK-PREIS ausgezeichnet, mehrere Alben des Duos wurden außerdem für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik sowie auch für den OPUS KLASSIK nominiert.