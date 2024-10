Klavierduo Anna und Ines Walachowski

Anna und Ines Walachowski gehören längst zu den führenden Klavierduos der Gegenwart. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistern die beiden Schwestern ihr Publikum auf den internationalen Konzertpodien.

Geboren in Polen erhielten die Schwestern mit vier bzw. sechs Jahren den ersten Klavierunterricht. 1983 übersiedelte die Familie nach Deutschland. Anna und Ines absolvierten ihre Studien an der Musikhochschule Hannover und dem Mozarteum in Salzburg. Wesentliche musikalische Impulse erhielten sie durch Professor Karl Heinz Kämmerling und Professor Alfons Kontarsky, der die Schwestern als „starke Persönlichkeiten mit Durchsetzungskraft und Willensstärke“ bezeichnete. Klassik heute schreibt: „Den beiden Pianistinnen fehlt es an nichts, weder an Temperament, zündender rhythmischer Gestaltung, noch an Wärme oder klanglicher Sensibilität.“

Johannes Brahms Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 23

Franz Schubert Fantasie in f- Moll op. 103

Maurice Ravel „Bolero“ Fassung für Klavier zu 4 Händen

Antonín Dvořák 3 slawische Tänze op. 46

Norbert Glanzberg Suite Yiddish