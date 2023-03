Klavierduo Lucas & Arthur Jussen

Ihren ersten Klavierunterricht erhielten die Brüder Jussen in ihrem Geburtsort Hilversum. Schon als Kinder durften sie vor der niederländischen Königin Beatrix auftreten, erste Auszeichnungen bei Wettbewerben folgten.

2005 studierten die beiden auf Einladung der portugiesischen Meisterpianistin Maria Joäo Pires fast ein Jahr lang in Portugal und Brasilien. In den darauffolgenden Jahren wurden sie sowohl von Pires als auch von renommierten holländischen Lehrern unterrichtet. Lucas vervollständigte seine Ausbildung bei Menahem Pressler in den USA und bei Dmitri Bashkirov in Madrid. Arthur schloss sein Studium bei Jan Wijn am Konservatorium in Amsterdam ab.

Zu Gehör gebracht werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate C-Dur KV 521 für Klavier zu vier Händen; Franz Schubert, Rondo in A-Dur op. 107 D 951 für Klavier zu vier Händen; Frédéric Chopin, Rondo C-Dur op. posth. 73 (1828) für zwei Klaviere; Claude Debussy, Six épigraphes antiques für Klavier zu vier Händen und Sergej Rachmaninoff, Suite Nr. 2 op. 17 C-Dur (1901) für zwei Klaviere.